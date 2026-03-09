Il ministero della Giustizia ha deciso di inviare ispettori al Tribunale di L’Aquila. La famiglia coinvolta si trovava nel bosco al momento dell’intervento. L’operazione fa parte di una procedura ufficiale avviata dal ministero, senza altre informazioni su motivazioni o cause specifiche. La visita ispettiva è prevista nei prossimi giorni e riguarda il funzionamento della struttura giudiziaria locale.

ROMA, 09 MAR – Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco. La decisione è arrivata dopo l’ordinanza del tribunale, che ha disposto l’allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda. Lo stesso ministro ha confermato la decisione durante un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in vista del referendum. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’Aquila

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’Aquila. Salvini prepara visitaIl ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori approfondimenti...

Famiglia del bosco, Nordio invia ispettori al tribunale per i minori dell’AquilaLa spinosa vicenda dell’ormai nota “Famiglia del bosco” continua a far discutere e ora entra in una nuova fase.

Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco Nordio invia gli...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco, i bimbi separati dalla mamma. Il ministro Nordio manda gli ispettori; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti; Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero.

Famiglia nel bosco, Nordio manda gli ispettori all’Aquila dopo l’allontanamento della madre: possibile audizione dei magistratiCaso famiglia nel bosco, il ministero manda gli ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila. Meloni critica i giudici e parla con Nordio ... affaritaliani.it

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it

La famiglia nel bosco la libertà spaventa - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco e la destra italica che sguazza nell'anti-Stato (di M. Gervasoni) x.com