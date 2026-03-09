Famiglia nel bosco garante Alessandra De Febis fa chiarezza sull' adozione dei tre bambini | Non esiste

La garante Alessandra De Febis ha chiarito che non esiste alcuna adozione ufficiale dei tre bambini coinvolti nel caso familiare nel bosco. Ha spiegato le disposizioni previste dalla legge in merito alla situazione e ha precisato che non ci sono procedure di adozione in corso o autorizzate. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle recenti notizie emerse sulla vicenda.

La garante per l'infanzia dell'Abruzzo Alessandra De Febis ha chiarito che per i tre bambini della "famiglia nel bosco" non si prevede al momento un'adozione. Le istituzioni stanno lavorando per garantire stabilità e serenità ai minori, evitando la separazione, mentre si valutano possibili soluzioni, come l'affido al papà, Nathan. Famiglia nel bosco, adozione esclusa Dopo le ultime polemiche sulla possibile adozione dei tre minori, la garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Abruzzo, Alessandra De Febis, ha chiarito alcuni punti fondamentali sulla situazione attuale dei bambini della "famiglia nel bosco". Secondo quanto dichiarato dalla garante, al momento non esiste alcun provvedimento di adottabilità nei confronti dei tre minori.