Famiglia nel bosco il Garante dei minori | Separare la madre sarebbe un nuovo trauma per i bambini

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si è espressa sul caso della famiglia nel bosco, sottolineando come la separazione della madre, Catherine Birmingham, dai suoi tre figli possa rappresentare un ulteriore trauma per i bambini. Marina Terragni ha evidenziato l’importanza di tutelare il benessere dei minori, evitando interventi che possano aggravare la loro situazione emotiva.

Il caso e l'intervento dell'Autorità garante. Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è intervenuta sul delicato caso della cosiddetta famiglia nel bosco, esprimendo forte preoccupazione per l'ipotesi di un possibile allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto dove vive attualmente insieme ai suoi tre figli. Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa, tale decisione sarebbe motivata da presunti comportamenti rigidi e poco collaborativi della donna, come dichiarato in televisione dalla tutrice dei minori, l'avvocata Maria Luisa Palladino, e condiviso dai responsabili della struttura.

