Famiglia nel bosco gli avvocati | Non c’erano i criteri di emergenza per allontanare i figli violata la convenzione Onu La Corte d’Appello si riserva sul ricorso dei coniugi
Una famiglia nel bosco si trova al centro di un contenzioso legale dopo l’allontanamento dei figli, contestato dagli avvocati per la mancanza di criteri di emergenza e la violazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. La Corte d’Appello si riserva sulla decisione, evidenziando l’assenza dell’ascolto dei minori, ritenuto un passaggio fondamentale nel procedimento.
«Nella vicenda è venuto completamente meno un passaggio ritenuto fondamentale e previsto dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e recepito in Italia dalla giurisprudenza, ovvero l’ascolto dei minori che, secondo la difesa, è stato completamente disatteso ». Questa l’opinione dei legali Marco Femminella e Danila Solinas inviata alla Corte d’appello dell’Aquila a sostegno del reclamo presentato, per conto dei genitori dei tre bambini della “famiglia nel bosco”, contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni che aveva deciso per il trasferimento dei piccoli in casa-famiglia a Vasto. E oggi, proprio la corte si è riservata la decisione in merito al ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento. Open.online
