Il Garante per l’infanzia dell’Abruzzo richiama l’attenzione sull’importanza di rispettare la privacy dei minori, sottolineando che in situazioni familiari nel bosco e in presenza di minori, la riservatezza deve essere salvaguardata. La Carta di Treviso evidenzia come la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti debba prevalere rispetto all’esposizione mediatica, evitando pressioni e intrusioni che possano compromettere il loro benessere.

L'Aquila - Il Garante per l’infanzia dell’Abruzzo richiama media e opinione pubblica: in presenza di minori la riservatezza deve prevalere, stop a esposizione e pressione mediatica Il diritto alla riservatezza dei minori deve prevalere sul diritto di cronaca. È il richiamo centrale ribadito dall’avvocata Alessandra De Febis, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, intervenendo sulla vicenda della cosiddetta famiglia del bosco. Secondo De Febis, i principi sanciti dalla Carta di Treviso risultano disattesi, a fronte di una presenza massiccia e invasiva dei media, con l’utilizzo di strumentazioni professionali in grado di realizzare immagini e riprese anche all’interno di strutture protette, frequentate da altri minori estranei alla vicenda. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, Garante minori accusa: violata Carta di Treviso

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia: “Prelievo forzoso dei minori è misura estrema, no alla normalizzazione”

Leggi anche: La garante De Febis in visita alla famiglia nel bosco: "Troppa presenza mediatica, la priorità è il rispetto della privacy dei minori"

