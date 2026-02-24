Famiglia del bosco | ‘Non c’è nulla da festeggiare voglio i miei figli’ compleanno triste per Nathan

Nathan Trevallion ha trascorso il suo compleanno senza festeggiamenti e con l’incontro con i figli, scatenando un forte disappunto tra i familiari. La famiglia del bosco si opponeva all’assenza di celebrazioni e chiedeva di essere riunita con i bambini, considerandoli il vero motivo della giornata. La tensione tra genitori e figli si è fatta evidente durante il breve incontro, lasciando tutti con sentimenti contrastanti. La situazione continua a generare attenzione e discussioni pubbliche.

Il compleanno senza festa e l’incontro con i figli. Nel giorno del suo compleanno, Nathan Trevallion, padre dei tre bambini protagonisti della cosiddetta “ Famiglia del Bosco ”, ha concesso una rara intervista esclusiva a Dentro la Notizia. Con voce segnata dall’emozione, il papà racconta il breve incontro con i figli nella casa-famiglia: “Ho avuto il permesso per andare alla casa-famiglia per un’ora e mezza. Loro sono sempre contenti quando mi vedono, ma è molto difficile quando vado via”. Il papà descrive il regalo più prezioso: il tempo passato insieme ai bambini. “Avevo la speranza che tornassero a casa presto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Parla Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco: “I miei figli in ansia, vogliono tornare a casa”Nathan Trevallion, noto come il papà della famiglia del bosco, esprime la sua preoccupazione per i figli, che si trovano in ansia e desiderano tornare a casa.

Il papà della famiglia del bosco, Nathan Trevallion: “I miei figli in ansia costante, litigano spesso fra loro”Nathan Trevallion, padre della famiglia del bosco, descrive un cambiamento nel comportamento dei suoi figli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave; Ai miei figli zucchero, istruzione e siringhe: lo sfogo della mamma della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, perché l'ipotesi dell'affidamento dei bimbi al padre è possibile: lo spiega l'esperto; Famiglia nel bosco, le perizie non confermano le accuse di Catherine sul presunto autolesionismo dei bambini.

Famiglia nel bosco, richiesta di ricusazione per la psicologa dei testLo annuncia lo psicoterapeuta e psicologo Tonino Cantelmi, perito di parte nel procedimento, a proposito della psicologa chiamata a somministrare i test alla famiglia del bosco durante la perizia ... ansa.it

Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: GraveLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco contro la psicologa del Tribunale: "Condizionata da pregiudizi, test inadeguati" x.com

FAMIGLIA NEL BOSCO: I LEGALI DELLA COPPIA CHIEDONO LA RICUSAZIONE DELLA PSICOLOGA CHE CRITICO' LA COPPIA SUI SOCIAL I legali della cosiddetta 'Famiglia nel bosco' di Palmoli chiedono la ricusazione della psicologa finita al centro del - facebook.com facebook