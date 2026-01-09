Famiglia nel bosco papà Nathan rompe il silenzio | I miei figli distrutti dall’ansia sono diventati litigiosi vogliono tornare a casa

Dopo settimane di silenzio, Nathan Trevallion parla della difficile situazione familiare nel bosco. I suoi figli, affetti da ansia e irritabilità, manifestano disagio e desiderio di tornare a casa. Le tensioni e gli atteggiamenti insoliti segnalano uno stato di irrequietezza che richiede attenzione e comprensione, evidenziando l'importanza di affrontare questi segnali con sensibilità e supporto.

