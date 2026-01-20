Patenti false spaccio e assiolo cieco salvato | il 2025 della Municipale

Nel 2025, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulle strade, con oltre 2.000 verifiche su veicoli e conducenti. Sono state elevate numerose sanzioni per infrazioni come guida senza assicurazione ed eccesso di velocità, oltre al sequestro di patenti false e il ritiro di diverse licenze. Un impegno volto a garantire maggiore sicurezza e legalità sulle strade della città.

Oltre 2.000 veicoli controllati, 179 multe staccate per guida senza assicurazione, 81 per eccesso di velocità, 26 patenti ritirate e 3 false trovate e, ovviamente, ritirate. Sono questi alcuni numeri che raccontano un anno di attività della polizia municipale di Castiglion Fiorentino che, nel.

