Cos'è la sindrome di Kessler e perché rischiamo la fine dell'esplorazione spaziale | si avvicina sempre più
La sindrome di Kessler rappresenta una crescente minaccia per l'esplorazione spaziale, aggravata dall'installazione di mega-costellazioni di satelliti. Un recente studio avverte che, in caso di una potente tempesta solare, questa condizione potrebbe provocare collisioni in cascata tra satelliti, compromettendo irreparabilmente le attività spaziali e rischiando di bloccare per lungo tempo le nostre future missioni nello spazio.
Un nuovo studio lancia l'allarme sui rischi rappresentati dalle mega-costellazioni di satelliti. Una fortissima tempesta solare può infatti innescare la sindrome di Kessler e porre fine ai viaggi nello spazio per un tempo indefinito. Cos'è questo scenario catastrofico e perché è sempre più vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
