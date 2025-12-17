La sindrome di Kessler rappresenta una crescente minaccia per l'esplorazione spaziale, aggravata dall'installazione di mega-costellazioni di satelliti. Un recente studio avverte che, in caso di una potente tempesta solare, questa condizione potrebbe provocare collisioni in cascata tra satelliti, compromettendo irreparabilmente le attività spaziali e rischiando di bloccare per lungo tempo le nostre future missioni nello spazio.

Un nuovo studio lancia l'allarme sui rischi rappresentati dalle mega-costellazioni di satelliti. Una fortissima tempesta solare può infatti innescare la sindrome di Kessler e porre fine ai viaggi nello spazio per un tempo indefinito. Cos'è questo scenario catastrofico e perché è sempre più vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Ignazio Moser non ha partecipato al compleanno di Belen Rodriguez, i motivi dell’assenza al pranzo

Leggi anche: Cos’è il grooming nei gatti: come e perché i mici si prendono così tanta cura dell’igiene personale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cos’è la sindrome di Kessler e perché rischiamo la fine dell’esplorazione spaziale: si avvicina sempre più - Una fortissima tempesta solare può infatti innescare la sindrome di Kessler e porre fine ai viaggi ... fanpage.it