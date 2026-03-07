Tentano di far entrare droga e cellulari in carcere | intervento della Penitenziaria

Nella tarda serata di ieri, il personale di Polizia Penitenziaria ha effettuato un controllo all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Durante il giro di ispezione, gli agenti hanno scoperto e sequestrato droga e cellulari nascosti tra le mura dell’istituto. L’intervento ha portato al rinvenimento di sostanze e dispositivi non autorizzati, che erano stati tentati di introdurre nel carcere.

Nella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha effettuato un importante rinvenimento durante il consueto giro di controllo nell’intercinta dell’istituto. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Per Marianna Argenio, vicesegretario regionale del SAPPE, “l’operazione dimostra ancora una volta l’elevato livello di attenzione, professionalità e senso del dovere del personale di Polizia Penitenziaria autore dell’intervento, che si è distinto per prontezza e capacità operativa nel prevenire l’ingresso di materiale illecito all’interno dell’istituto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentano di far entrare droga e cellulari in carcere: intervento della Penitenziaria Droga e cellulari nel carcere "Di Lorenzo", scatta l’operazione della polizia penitenziariaUn carico di droga e diversi micro telefoni cellulari sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria all’interno del carcere “Di Lorenzo” di... Pacco con droga e cellulari diretto verso il carcere di Foggia, Jammer della penitenziaria intercetta drone 'corriere'Ancora un tentativo di introdurre materiale proibito con un drone nella casa circondariale di via delle Casermette. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tentano di far entrare droga e.... Discussioni sull' argomento Carcere Bellizzi, tentano di far entrare droga con i droni: intercettati dalla Penitenziaria; Tentano di rapinare il bar davanti al tribunale di Sondrio: arrestati; Viterbo: tentano di entrare in un’abitazione ma il vicino chiama la polizia, fermati in due; Tentano di rubare lenzuola e piumoni per 3.500 euro ai depositi di Bassetti. Carcere Bellizzi, tentano di far entrare droga con i droni: intercettati dalla PenitenziariaAVELLINO- Droni carichi di droga destinata ai detenuti del carcere di Bellizzi Irpino intercettati dalla Polizia Penitenziaria. Nella serata di ieri si sarebbe verificato un nuovo tentativo di introdu ... irpinianews.it Tentano di rianimarla per mezz’ora, tragedia a Rivalta: donna di 35 anni muore in un incidente x.com Arrestato un 39enne con problemi psichiatrici. Centinaia di persone assediano il mezzo e tentano di colpirlo mentre i carabinieri lo portano via - facebook.com facebook