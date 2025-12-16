Fabrizio Corona lo scoop su Alfonso Signorini è pesantissimo | I messaggi po*no VIDEO e FOTO

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un nuovo episodio di Falsissimo, intitolato Il prezzo del successo. In questa puntata, l'ex paparazzo rivela accuse pesanti contro Alfonso Signorini, con messaggi e immagini che scuotono il mondo dello spettacolo e sollevano un polverone di polemiche.

L’accusa è di quelle che fanno rumore e scuotono il mondo dello spettacolo. Nel nuovo episodio di Falsissimo, dal titolo Il prezzo del successo, Fabrizio Corona costruisce un racconto che assume la forma di una denuncia pubblica, puntando il dito contro uno dei volti più influenti della televisione italiana. Al centro delle sue dichiarazioni c’è Alfonso Signorini, direttore di Chi e storico conduttore del Grande Fratello, indicato come perno di un presunto sistema capace di intrecciare carriere televisive e relazioni personali. Secondo la narrazione proposta, per molti aspiranti concorrenti l’accesso al piccolo schermo non sarebbe dipeso soltanto da talento, visibilità o capacità narrative, ma anche da una disponibilità più intima. Thesocialpost.it

