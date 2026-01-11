Fabrizio Corona parla Lele Mora | Tra noi baci e toccate Quando trovavo un maschio alfa lo sottomettevo Platinette | Fabrizio subiva ma ha preso 5 milioni

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Lele Mora torna al centro dell’attenzione con la nuova serie Netflix

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Lele Mora torna a far discutere. Nella nuova serie Netflix Fabrizio Corona – Io sono Notizia, i due riaprono un capitolo di cronaca e costume che negli anni ha alimentato rumor, spifferi e versioni contrastanti circa la loro relazione. Il tutto, nelle settimane. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Inchiesta Hydra: gli affari dei Lele Mora all’Ortomercato e i rapporti tra Fabrizio Corona e lo ‘scomparso’ Cantarella

Leggi anche: Inchiesta Hydra: gli affari di Lele Mora all’Ortomercato e i rapporti tra Fabrizio Corona e lo ‘scomparso’ Cantarella

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: Io sono notizia; Dagli successo al carcere, su Netflix è arrivata la serie Io sono notizia su Fabrizio Corona; Fabrizio sta diritto Il documentario su Corona dice più sui documentaristi scarsi che su Corona.

Fabrizio Corona, parla Lele Mora: "Tra noi baci, coccole. Quando incontravo un maschio alfa, lo sottomettevo". Platinette: "Fabrizio subiva attacchi, ma ha avuto 5 milioni di euro" - Il rapporto tra Corona e l'ex agente di spettacolo torna a far discutere, all'indomani dell'uscita della serie tv "Io sono notizia" su Netflix (e del caso Signorini) ... today.it