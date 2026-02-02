Paolo Zanetti esonerato dal Verona chi sarà il nuovo allenatore dell'Hellas | i candidati

L'Hellas Verona ha annunciato di aver esonerato l’allenatore Paolo Zanetti. Ora si cercano i possibili sostituti, con alcuni nomi in corsa per guidare la squadra. La decisione arriva in un momento difficile per il club, che cerca una svolta sulla panchina.

L'Hellas Verona ha comunicato l'esonero di Paolo Zanetti: chi sono i possibili candidati per la panchina del club scaligero.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Paolo Zanetti

Questa mattina l’Hellas Verona ha annunciato l’esonero di Paolo Zanetti.

Il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim dopo appena 14 mesi alla guida della squadra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Paolo Zanetti

Argomenti discussi: Zanetti a rischio esonero? La situazione dopo Verona-Udinese e i possibili sostituti; ULTIM’ORA – Terremoto panchine in Serie A: scelta fatta per Gilardino! Anche Zanetti a rischio esonero; ESONERATO | Ufficiale: Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona; Verona, Zanetti in bilico dopo il ko di Cagliari: D'Aversa e Gotti in pole per sostituirlo o sarà decisiva la sfida con il Pisa.

Paolo Zanetti esonerato dal Verona, chi sarà il nuovo allenatore dell’Hellas: i candidatiL'Hellas Verona ha comunicato l'esonero di Paolo Zanetti: chi sono i possibili candidati per la panchina del club scaligero ... fanpage.it

Verona, Zanetti esonerato: il comunicato ufficiale del clubIl tecnico lascia la squadra all’ultimo posto in campionato. In panchina, per il momento, va Sammarco della Primavera ... corrieredellosport.it

Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona: decisivo il 4-0 subito contro il Cagliari. Il ds Sean Sogliano aveva parlato di valutazioni sulla panchina: «È normale che sia così, lo sa anche lui. Dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarsi oppure no». In attes - facebook.com facebook

Ora è ufficiale! Il #Verona ha deciso di esonerare Paolo #Zanetti. Caccia al successore. Tutto confermato come anticipato lo scorso 31 Gennaio! #calciomercato x.com