Dal 25 al 27 gennaio 2026, a Milano si svolge la ventiduesima edizione di

Milano, 25 gennaio 2026 – Tre giorni per scoprire da vicino l’attivismo ambientale, la cultura green, artigiani e imprese responsabili da tutta Italia. Tre giorni di laboratori creativi per tutte le età, percorsi a piedi e in bicicletta, incontri, idee e ispirazioni per cambiare il mondo un passo alla volta. E un filo conduttore "Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)". È la 22esima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 a Fiera Milano Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fa' la cosa giusta, edizione numero 22: tre giorni di eventi e stand nel segno della sostenibilità

