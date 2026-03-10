Extra Sci-Fi Festival Verona

La quinta edizione di Extra Sci-Fi Festival si svolge a Verona, attirando appassionati e cultori del genere. L'evento prevede una serie di incontri, proiezioni e workshop dedicati alla fantascienza. I partecipanti si riuniscono in diverse location cittadine per condividere la passione e scoprire novità nel campo. L'organizzazione ha annunciato il ritorno di ospiti e attività per questa edizione.

La quinta edizione di Extra sci-fi festival Verona torna in città per la felicità di appassionati e cultori della materia. Un festival dedicato al cinema di fantascienza e al cinema di genere, con particolare attenzione alle opere indipendenti e alle nuove visioni del contemporaneo. Ben 15 eventi, dal 12 al 29 marzo 2026, che si terranno al Cinema Nuovo San Michele in via Vincenzo Monti 7c - San Michele Extra, Verona, al Cinema Alcione in via Giuseppe Verdi 20 – Borgo Venezia, e in altri luoghi della città scaligera. Anche quest'anno verranno assegnati due premi per la miglior pellicola del festival dal pubblico e da una giuria di esperti.