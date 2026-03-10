Ex Socet al via i lavori di riqualificazione dell' immobile di Vingone

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione dell’immobile ex Socet a Vingone, situato in piazza Alcide De Gasperi. Le operazioni comprendono l’allestimento del cantiere e l’avvio delle attività di recupero dell’edificio polifunzionale. L’intervento interessa l’intera struttura, che sarà oggetto di interventi di ristrutturazione e miglioramento. Le operazioni sono state avviate questa mattina con le prime fasi di preparazione e messa in sicurezza.

Sono partite oggi le operazioni dell'allestimento del cantiere per i lavori di riqualificazione dell'immobile polifunzionale ex Socet di Vingone, in piazza Alcide De Gasperi. L'intervento, che si concluderà secondo le previsioni nel mese di settembre 2026, ha un costo complessivo di circa 250mila euro. L'edificio, costruito alla fine degli anni '70 nell'ambito delle opere di urbanizzazione dell'area residenziale "ex Socet", era già stato interessato in passato da un intervento di adeguamento antincendio relativo alla palestra situata al piano terra. Con questo intervento l'Amministrazione intende promuoverne una riqualificazione più ampia.