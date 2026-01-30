Scuola dell’Infanzia di via Rimembranza | al via i lavori di riqualificazione

L’amministrazione comunale di Casapulla ha dato il via ai lavori di ristrutturazione alla scuola dell’infanzia di via Rimembranza. Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria e la sostituzione di tutti gli infissi. I lavori dureranno diverse settimane e coinvolgono anche la riqualificazione degli spazi interni. La scuola, che serve tanti bambini della zona, si prepara a tornare più sicura e moderna.

Un nuovo importante cantiere sta per aprire i battenti a Casapulla. L’Amministrazione Comunale annuncia l'avvio degli interventi di manutenzione straordinaria e la sostituzione integrale degli infissi presso il plesso della Scuola dell’Infanzia di via Rimembranza. L'opera, dal valore complessivo di circa 40.000 euro, è finanziata attraverso il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. L’obiettivo principale dell'intervento è garantire ai piccoli alunni e al personale scolastico ambienti più sicuri, moderni e, soprattutto, efficienti dal punto di vista energetico.🔗 Leggi su Casertanews.it

