Al via i lavori di riqualificazione dell’area mercatale e del centro storico di San Giovanni
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale e del centro storico di San Giovanni, che interessano piazza Silvagni, via XX Settembre, via Veneto e via della Libertà. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e l’aspetto delle zone coinvolte, favorendo un ambiente più funzionale e accogliente per residenti e visitatori. I lavori sono stati avviati lunedì mattina e si svolgeranno nel rispetto delle tempistiche previste.
Sono iniziati lunedì mattina i lavori di riqualificazione dell'area mercatale del centro storico che coinvolgeranno piazza Silvagni e via XX Settembre, via Veneto e via della Libertà. Il Comune di San Giovanni in Marignano si è aggiudicato un importante finanziamento regionale dedicato allo.
