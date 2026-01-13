Al via i lavori di riqualificazione dell’area mercatale e del centro storico di San Giovanni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale e del centro storico di San Giovanni, che interessano piazza Silvagni, via XX Settembre, via Veneto e via della Libertà. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e l’aspetto delle zone coinvolte, favorendo un ambiente più funzionale e accogliente per residenti e visitatori. I lavori sono stati avviati lunedì mattina e si svolgeranno nel rispetto delle tempistiche previste.

