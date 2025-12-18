Traffico internazionale di droga Rete di spaccio pure a Grosseto Usavano anche i criptofonini

Le indagini delle forze dell’ordine hanno smantellato una rete di traffico internazionale di droga a Grosseto, coinvolgente l’uso di criptofonini e auto clonate di alta precisione. L’operazione, condotta dai finanzieri di Perugia, ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti di quattro persone, evidenziando la complessità e la pericolosità di un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina.

© Lanazione.it - Traffico internazionale di droga. Rete di spaccio pure a Grosseto. Usavano anche i criptofonini GROSSETO Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedita al traffico di cocaina, che è stata sgominaa dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, i quali hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale e richiesta dalla Procura nei confronti di quattro persone, destinatarie dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune. Tre degli indagati, cittadini di origine albanese, uno è di Napoli. Le indagini avviate nel 2022 sono state condotte mediante intercettazioni telefoniche e ambientali nonché con l’utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare: l’uomo coordinava e gestiva le attività di approvvigionamento e smercio di consistenti quantitativi di cocaina avvalendosi della collaborazione di alcuni suoi connazionali che operavano anche a Grosseto – uno dei mercati di spaccio - oltre che in Olanda e Belgio. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Droga nascosta anche in biberon, smantellata rete spaccio. Uno degli arrestati trovato a Rimini Leggi anche: Napoli Centrale, arrestato latitante: era ricercato per traffico internazionale di droga ed evasione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Traffico internazionale di droga. Rete di spaccio pure a Grosseto. Usavano anche i criptofonini; Traffico di droga, sgominati due gruppi criminali. Un giro d’affari da milioni di euro; Operazione Caballero: 30 indagati per traffico di droga dalla Spagna alla Sardegna; Così la cocaina purissima viaggiava dalla Bolivia a Foggia, 24 arresti: smantellata rete internazionale. Traffico internazionale di droga. Rete di spaccio pure a Grosseto. Usavano anche i criptofonini - L’associazione criminale è stata scoperta dai finanzieri di Perugia: quattro gli arresti. lanazione.it

Traffico di droga: sei anni di indagini svelano una rete da milioni di euro tra Sardegna e Continente - Ventuno misure cautelari, cocaina e marijuana su larga scala e un sistema criminale radicato nei collegamenti logistici ... giornalelavoce.it

Corrieri della droga: smantellata rete tra Firenze e Siena - Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, militari del Comando ... laprovinciaonline.info

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI COCAINA, SEQUESTRATI OLTRE 700 KG DI DROGA 28032023

Le accuse sono di banda armata con finalità di terrorismo, traffico internazionale di armi, omicidi e stragi - facebook.com facebook

#GdiF #Trieste: traffico internazionale di armi. Sequestrati 5 fucili d'assalto e 356 cartucce. Due soggetti tratti in arresto e fermato all'estero il mittente delle armi. #NoiconVoi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.