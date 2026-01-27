In un contesto condominiale, sono stati denunciati 15 soggetti, tra cui un minore, per comportamenti molesti e violenti. Si segnalano bivacchi, musica ad alto volume e atti di vandalismo, che disturbano la quiete e la sicurezza dei residenti. Le autorità hanno preso provvedimenti per garantire il rispetto delle regole e la tranquillità della comunità.

Urla, bivacchi con consumi di alcolici, musica ad alto volume in ore notturne tale da impedire il riposo delle persone, contattori dell’energia elettrica e un’insegna di un negozio danneggiati, con offese e minacce a coloro che hanno tentato di fermare questo "andazzo". Sono alcuni degli episodi per i quali sono stati denunciati quattordici ragazzi tra i 18 e i 26 anni di età, più un minorenne di 17 anni. A loro carico pesano come macigni accuse che vanno dalla violenza privata, al danneggiamento, fino a molestie e disturbo alle persone. I fatti in questione risalgono alla scorsa estate, ma sono periodici gli episodi di degrado, tra maleducazione, danneggiamenti e perfino atti di bullismo, che vengono segnalati in centro a Cadelbosco Sopra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi e molestie. L’incubo condominiale. Denunciati in 15: tra loro pure un minore

