Terremoti Fillea Cgil lancia l’allarme su scuole ospedali e lavoratori | La sicurezza non si può rimandare

Fillea Cgil evidenzia l’urgenza di intervenire sulla sicurezza di scuole, ospedali e luoghi di lavoro nella Sicilia Sud-orientale. In un contesto sismico complesso, sottolinea l’importanza di azioni tempestive per ridurre la vulnerabilità del patrimonio pubblico e privato. La tutela delle persone deve essere prioritaria, evitando che la sicurezza venga affidata al caso o a interventi tardivi.

“La sicurezza delle persone e dei lavoratori non può essere affidata al caso. È indispensabile intervenire subito sul patrimonio pubblico e privato, per ridurre la vulnerabilità sismica della Sicilia Sud-orientale”. Lo afferma Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

