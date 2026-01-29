Il banchiere tre uomini e la trappola al b&b | legato strangolato e gettato dalla finestra Raggiro o vendetta per soldi

Un uomo è stato trovato morto in un bed and breakfast di Milano. Era legato, picchiato e strangolato, poi gettato dalla finestra. Gli investigatori sospettano che si tratti di un episodio legato a un raggiro o a una vendetta per soldi. La polizia ha già iniziato le indagini per capire cosa sia successo davvero e chi possa aver avuto un movente.

Milano – Le escoriazioni sui polsi fanno ipotizzare che Alexander Adarich sia stato legato. E altri segni sul volto e sul collo lasciano pensare che sia stato pure picchiato e poi strangolato. Elementi che sembrano andare in un’unica direzione, in attesa dell’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni: il cinquantaquattrenne ucraino – con trascorsi alterni da banchiere (dal successo travolgente al crac altrettanto fragoroso) e un presente da top manager della società immobiliare Alfaro Real Estate con sede in Lussemburgo e con interessi pure in Francia e a Cipro – è stato ucciso nel tardo pomeriggio di venerdì scorso prima di essere buttato dal quarto piano dello stabile signorile di via Nerino 8 per simulare un suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

