eusepi torna al gol la samb ritrova la vittoria

Eusepi torna a segnare e permette alla Samb di conquistare una vittoria importante in trasferta a Guidonia. È stato proprio il suo gol a decidere il risultato della partita, regalando tre punti alla squadra. La rete dell’attaccante ha segnato la fine di un periodo senza successi per i biancocelesti, che ora sperano di proseguire su questa strada.

Sempre più nel segno di Umberto Eusepi. Suo il gol che ha regalato la vittoria alla Samb nell’importante trasferta di Guidonia. Ottavo centro in campionato più una rete in Coppa Italia. La doppia cifra è vicina. Se si considera che la formazione rossoblù ha realizzato ventiquattro reti, si tratta di un bottino di rilievo. Un terzo delle marcature dell’undici rivierasco portano la firma del suo capitano. Può piacere o non piacere, può fare discutere o meno, ma la Samb si aggrappa al suo centravanti per trovare la via del gol che porta alla salvezza. L’attaccante romano ha raggiunto quota 26 reti con la maglia rossoblù in una stagione e mezza. Si tratta del miglior bottino realizzativo della sua carriera con una singola squadra, con 63 presenze con la maglia rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

