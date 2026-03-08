Samb | Eusepi sblocca il 0-1 vittoria decisiva fuori casa

Nella partita tra Samb e Guidonia, Eusepi ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria per 1-0 dei rossoblù. La gara si è svolta in trasferta, e i tre punti conquistati rappresentano un risultato importante per la squadra. La squadra rossoblù ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro, assicurandosi la vittoria esterna.

La Samb ha ottenuto tre punti fondamentali nella partita disputata sul campo del Guidonia, con un risultato finale di 0-1 a favore dei rossoblù. La vittoria è arrivata grazie al gol segnato da Eusepi al 52? minuto, in una gara caratterizzata da tensione e numerose occasioni per entrambe le squadre. Questo successo rappresenta un punto di svolta per la squadra guidata dall'allenatore Roberto Boscaglia, che riesce a spezzare un momento difficile. L'incontro si è svolto il pomeriggio dell'8 marzo 2026, sotto l'occhio vigile dell'arbitro Luca De Angeli e dei suoi assistenti Bruno Galigani e Usman Ghani Arshad. Il match è stato descritto come nervoso, ricco di cartellini e movimentato nelle aree di rigore, con il risultato sbloccato solo dopo l'intervallo.