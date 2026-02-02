Inps assume 6.000 funzionari e assistenti anche con diploma | i concorsi previsti

L’Inps prevede di assumere 6.000 nuovi funzionari e assistenti, anche con diploma, nel prossimo triennio. Per quest’anno sono in programma diversi concorsi pubblici e mobilità, con l’obiettivo di rafforzare il personale dell’istituto di previdenza. La misura fa parte di un piano più ampio approvato dall’Inps per migliorare l’efficienza e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione dell’ Inps per il triennio 2026-2028 conferma un grande progetto di reclutament o che porterà, nel corso di quest’anno, all’attivazione di numerosi concorsi pubblici e procedure di mobilità per rafforzare l’organico dell’istituto di previdenza. Il documento programmatico, approvato a fine gennaio, delinea una strategia di medio periodo che punta a compensare i pensionamenti, migliorare l’efficienza dei servizi e potenziare le competenze tecniche e digitali dell’ente. Le assunzioni previste interesseranno sia laureati che diplomati, con profili amministrativi, tecnici, informatici e sanitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inps assume 6.000 funzionari e assistenti, anche con diploma: i concorsi previsti Approfondimenti su Inps assume Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici Inps, nuovo bando di concorso 2025 per 26 assistenti tecnici con diploma: requisiti e domanda Il 22 dicembre 2025, l’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per 26 assistenti tecnici, riservato a candidati in possesso di diploma di scuola superiore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Inps assume Argomenti discussi: Pagamenti Inps febbraio 2026, il calendario completo; Bonus ISEE basso 2026: tutte le agevolazioni disponibili; Concorsi INPS 2026-2028, ben 7.000 assunzioni in tutta Italia, ecco i dettagli. L’Inps assume a tempo indeterminato più di 1.000 medici, 26 in Liguria: come partecipare al bandoe) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ... ilsecoloxix.it L’Inps assume a tempo indeterminato: necessario solo il diploma. Ecco quando scade e come candidarsi per il concorso pubblico: - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.