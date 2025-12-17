Vertenza Dussmann Service il sindaco Mastella | Tutelare livelli occupazionali
Il sindaco Mastella esprime preoccupazione per la vertenza Dussmann Service, coinvolgendo i lavoratori della pulizia presso la stazione ferroviaria di Benevento. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di tutelare i livelli occupazionali e garantire la stabilità dei posti di lavoro in un contesto di incertezza.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appreso della vertenza che interessa lavoratori e lavoratrici della Dussmann Service di Benevento, impegnati nelle attività di pulizia presso la stazione ferroviaria locale per conto di Trenitalia. Ho sentito telefonicamente i vertici aziendali e mi hanno garantito che è garantita la proroga dell’affidamento oltre il termine del primo gennaio 2026. Nella primavera 2026 saranno assunte le determinazioni definitive, in merito alle quali ho sollecitato sin da ora a garantire i livelli occupazionali a Benevento”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
