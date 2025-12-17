Il sindaco Mastella esprime preoccupazione per la vertenza Dussmann Service, coinvolgendo i lavoratori della pulizia presso la stazione ferroviaria di Benevento. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di tutelare i livelli occupazionali e garantire la stabilità dei posti di lavoro in un contesto di incertezza.

© Anteprima24.it - Vertenza Dussmann Service, il sindaco Mastella: “Tutelare livelli occupazionali”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appreso della vertenza che interessa lavoratori e lavoratrici della Dussmann Service di Benevento, impegnati nelle attività di pulizia presso la stazione ferroviaria locale per conto di Trenitalia. Ho sentito telefonicamente i vertici aziendali e mi hanno garantito che è garantita la proroga dell’affidamento oltre il termine del primo gennaio 2026. Nella primavera 2026 saranno assunte le determinazioni definitive, in merito alle quali ho sollecitato sin da ora a garantire i livelli occupazionali a Benevento”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Vertenza Irpiniambiente, incontro in prefettura: preoccupazione per i livelli occupazionali

Leggi anche: Vento forte: il sindaco Mastella ordina chiusura di parchi, villa e cimitero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manfredonia, vertenza Ata, sindaco pronto a chiudere scuole I

Vertenza Dussmann, Mastella: “Mi è stata garantita la proroga dell’affidamento oltre il primo gennaio” - “Ho appreso della vertenza che interessa lavoratori e lavoratrici della Dussmann Service di Benevento, impegnati nelle attività di pulizia presso la stazione ferroviaria locale per conto di Trenitalia ... ntr24.tv