Un ex ultrà della curva Nord interista, Mauro Russo, ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa. Russo, che in passato ha collaborato con un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri, non è coinvolto nell’inchiesta. La decisione è stata presa in relazione a un procedimento giudiziario per estorsione e usura.

Ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord interista ed ex socio in un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri (totalmente estranei all’inchiesta). Russo era stato arrestato il 5 maggio dello scorso anno, assieme ad altre persone, in un filone dell’inchiesta sulle curve di San Siro che vedeva al centro ipotesi di usura, estorsioni e false fatture, in alcuni casi con l’aggravante di aver "agevolato la cosca" della " famiglia Bellocco ". Tranche di indagine coordinata dai pm della Dda milanese Paolo Storari, Sara Ombra e Leonardo Lesti condotta dalla Squadra mobile della Polizia e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Estorsione, usura: condanne e patteggiamenti

