Falsi incidenti stradali per frodare le assicurazioni | due condanne 20 patteggiamenti e 91 rinvii a giudizio

Nell’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Chieti, sono state definite le posizioni di 114 persone coinvolte in un’indagine su falsi incidenti stradali finalizzati alla frode assicurativa. Due condanne con rito abbreviato, un non luogo a procedere, venti patteggiamenti e 91 rinvii a giudizio sono stati decisi in questa fase. Le pene variano da 6 mesi a oltre 3 anni di reclusione.

A luglio la prima udienza del processo ordinario: l'indagine ha smascherato un sistema messo in piedi con la collaborazione di avvocati, medici e personale sanitario

Diventano definitive le condanne per la vicenda dei sinistri stradali falsi messi in scena allo scopo di ottenere indebiti risarcimenti assicurativi.

Sconto di pena per Silvio Cardone, accusato di truffe ai danni delle compagnie assicurative realizzate con la denuncia di falsi incidenti.

