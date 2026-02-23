Riciclaggio e false fatture per 10 milioni di euro 18 condanne e 7 patteggiamenti

La maxi inchiesta della Dda di Bologna, denominata ‘On Air’, ha portato alla condanna di 18 persone e a 7 patteggiamenti per riciclaggio e false fatture che coinvolgono circa 10 milioni di euro. Le accuse si concentrano su un sistema illecito di fatturazioni fasulle e trasferimenti di denaro illeciti. Le sentenze variano fino a un massimo di 8 anni e 8 mesi di carcere. La decisione giudiziaria si basa su elementi concreti raccolti nelle indagini.

Si conclude con 18 condanne in abbreviato, fino a un massimo di 8 anni e 8 mesi, e 7 patteggiamenti, con la pena più alta a 4 anni e 4 mesi, il processo nato dalla maxi inchiesta della Dda di Bologna ‘On Air’. I reati contestati a vario titolo agli imputati condannati sono associazione a delinquere, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento. Nell'indagine venne coinvolto anche il direttore di un ufficio postale. Il Gup Nadia Buttelli ha stabilito anche la confisca di cinque società, due con sede a Roma e tre nel Bolognese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Brescia, false fatture e riciclaggio: 6,5 milioni di euro sequestrati, 9 persone denunciate dalla FinanzaLa Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 6,5 milioni di euro in un’operazione contro le false fatture e il riciclaggio.

Benevento, sequestro da oltre 1,1 milioni di euro per riciclaggio e fatture false nel settore dei rottamiLe autorità di Benevento hanno sequestrato oltre 1,1 milioni di euro in un’operazione contro il riciclaggio e l’emissione di fatture false nel settore dei rottami metallici.

Frode e riciclaggio, maxi sequestro di auto, case e conti correnti. Nei guai cinque cittadini cinesiBlitz della Guardia di Finanza. Scoperto un sistema di false fatturazioni che ha generato profitti illeciti per dieci milioni di euro. Coinvolte otto società del settore tessile. Tra le accuse: false ... rainews.it

