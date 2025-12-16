La legge regionale sugli affitti brevi sembra sempre più vicina
Domani, 17 dicembre, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna voterà sulla nuova legge regionale dedicata agli affitti brevi. La normativa mira a regolamentare questo settore in continua crescita, definendo criteri e limiti per garantire un equilibrio tra esigenze dei proprietari e tutela dei territori. Ecco cosa ci si può aspettare dalla futura legge.
Nella giornata di domani, mercoledì 17 dicembre, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna voterà la legge regionale che regola gli affitti brevi.Il testo arriva in Aula all’indomani della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha respinto il ricorso presentato dal governo su. Bolognatoday.it
Nuova legge regionale sugli affitti brevi è scontro fra maggioranza e opposizione
Affitti brevi, la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la legge toscana - La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno di overtourism. rainews.it
Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it
Dopo la bocciatura della Consulta sulla legge regionale sulle aree idonee, la Regione rivendica il suo ruolo: “La Sardegna non è uno spazio vuoto. Continueremo a governare la transizione energetica con regole, pianificazione e coinvolgimento delle comu - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.