La legge regionale sugli affitti brevi sembra sempre più vicina

Domani, 17 dicembre, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna voterà sulla nuova legge regionale dedicata agli affitti brevi. La normativa mira a regolamentare questo settore in continua crescita, definendo criteri e limiti per garantire un equilibrio tra esigenze dei proprietari e tutela dei territori. Ecco cosa ci si può aspettare dalla futura legge.

Nella giornata di domani, mercoledì 17 dicembre, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna voterà la legge regionale che regola gli affitti brevi.Il testo arriva in Aula all’indomani della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha respinto il ricorso presentato dal governo su. Bolognatoday.it

