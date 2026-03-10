Estate Fiesolana 2026 | il programma

Torna anche quest'anno l'Estate Fiesolana, una delle rassegne culturali più longeve dell'area fiorentina. L'edizione 2026, la 79ª, si svolgerà dal 21 giugno al 12 settembre e proporrà come di consueto un cartellone che mescola musica, teatro, incontri e danza, con appuntamenti distribuiti per tutta l'estate. Gli spettacoli si svolgeranno principalmente nel Teatro Romano di Fiesole, il suggestivo spazio archeologico costruito nel I secolo a.C., capace di ospitare circa 3.000 spettatori. Le gradinate semicircolari e la vista sulla valle sottostante lo rendono uno dei luoghi più caratteristici per assistere a spettacoli dal vivo nei dintorni di Firenze.