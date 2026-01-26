Primavera Fiesolana 2026 | info e programma

Primavera Fiesolana 2026 è un evento culturale che offre musica, teatro, cinema, poesia e letteratura, proseguendo la tradizione dell’Estate Fiesolana. Organizzato a Fiesole, il festival rappresenta un’occasione per vivere momenti di approfondimento e intrattenimento all’aperto, arricchendo il panorama culturale locale e regionale. Di seguito, tutte le informazioni sul programma e le modalità di partecipazione.

Musica, teatro, cinema, poesia e letteratura per la Primavera Fiesolana, il festival che – insieme all'Autunno Fiesolano - si propone come estensione fisica e temporale dell'Estate Fiesolana, il più antico festival all'aperto d'Italia.In programma dall'8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole, l'edizione 2026 della Primavera Fiesolana vedrà protagonisti, tra gli altri, Eugenio Finardi con un concertospettacolo dedicato ai suoi 50 anni di carriera, il pianista Ramin Bahrami e il giornalista Ferruccio De Bortoli in un viaggio musicale sull'universalità dei sentimenti, la scrittrice Nadia Terranova alle prese con il "potere della maternità", la fisica e divulgatrice Gabriella Greison con un recital musicale incentrato su Paul Dirac, l'attrice Chiara Francini nei panni di Franca Rame, lo scrittore Luca Sommi tra le pieghe della nostra Costituzione, il "poeta dell'anima" Andrew Faber con l'arte di saper abitare le emozioni.

