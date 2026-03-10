Estate Fiesolana 2026 il festival torna al Teatro Romano

L’Estate Fiesolana 2026 riprende al Teatro Romano di Fiesole, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più longevi dell’area fiorentina. La manifestazione prevede una serie di eventi che coinvolgono artisti e compagnie teatrali, con spettacoli e concerti distribuiti durante tutta l’estate. La rassegna si svolge presso il teatro all’aperto, con un programma che si rinnova di anno in anno.

Torna anche quest’anno l’Estate Fiesolana, una delle rassegne culturali più longeve dell’area fiorentina. L’edizione 2026, la 79ª, si svolgerà dal 21 giugno al 12 settembre e proporrà come di consueto un cartellone che mescola musica, teatro, incontri e danza, con appuntamenti distribuiti per tutta l’estate. Gli spettacoli si svolgeranno principalmente nel Teatro Romano di Fiesole, il suggestivo spazio archeologico costruito nel I secolo a.C., capace di ospitare circa 3.000 spettatori. Le gradinate semicircolari e la vista sulla valle sottostante lo rendono uno dei luoghi più caratteristici per assistere a spettacoli dal vivo nei dintorni di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Estate 2026 al Teatro Romano: la musica attraversa le generazioni per la rassegna "Contaminazioni"Dopo l'annuncio del concerto di Coez, l’estate 2026 del Teatro Romano di Verona si arricchisce di quattro appuntamenti che promettono di attraversare...

Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema: al via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Aggiornamenti e notizie su Estate Fiesolana

Temi più discussi: Da giugno a settembre il Teatro Romano si anima dell’Estate Fiesolana 2026; Le stelle dell’estate fiesolana. Augias, Gramellini e Grandi. Quaranta date fra teatro e live; L’Estate Fiesolana accende il Teatro Romano: musica, teatro, danza e incontri sotto le stelle; Da giugno a settembre la 79ª edizione dell’Estate Fiesolana.

Il teatro romano torna a vivere con l’Estate Fiesolana: teatro, danza, concerti e riflessioni sul mondoDa giugno a settembre tantissimi ospiti nazionali e internazionali per un programma vivace e variegato, tra cui: Fatoumata Diawara ... intoscana.it

Le stelle dell’estate fiesolana. Augias, Gramellini e Grandi. Quaranta date fra teatro e liveTanta varietà di generi e stagione teatrale allungata per l’Estate 2026. Il festival all’aperto più antico d’Italia, per l’edizione numero 79, presenterà al Teatro Romano un programma da giungo a ... lanazione.it

Nel 2026 i concerti di Toscana Produzione Musica non si terranno soltanto a Firenze, ma attraverseranno l’intero territorio regionale, in collaborazione con realtà di eccellenza come MetJazz di Prato, Estate Fiesolana, Città del Teatro di Cascina e Pisa Jazz Fe - facebook.com facebook