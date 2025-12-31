Il Mercatino da Forte dei Marmi apre il 2026 a Campomorone

Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Campomorone domenica 4 gennaio 2026, in piazza Marconi, dalle 8 alle 19. Un’occasione per scoprire prodotti selezionati e di qualità, ideale per chi desidera iniziare l’anno con un’esperienza di shopping autentica e sobria. L’evento rappresenta un momento di incontro tra tradizione e cura nei dettagli, offrendo un’opportunità di acquisto consapevole e rilassata.

Gennaio si apre all'insegna della moda e dello shopping di qualità: domenica 4 gennaio torna a Campomorone il Mercatino da Forte dei Marmi, dalle 8 alle 19 in piazza Marconi.Come sempre in questo periodo, protagoniste assolute saranno le collezioni invernali: in testa la pregiata maglieria in.

