Esplosione in una palazzina a Pescia | si cerca un uomo disperso

Nella notte, una forte esplosione ha scosso la frazione di Aramo, a Pescia, provocando danni alla palazzina coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando un uomo disperso tra le macerie. La polizia ha delimitato l’area e sta svolgendo le prime verifiche sulla dinamica dell’incidente. La zona è stata evacuata in via precauzionale.

(Adnkronos) – Una forte esplosione nella notte ha scosso il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, una palazzina rurale ai margini del bosco, fuori dal centro abitato, è parzialmente crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Si teme che sotto le macerie possa esserci un uomo, residente nel casolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità. Sono giunti anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel controllo della stabilità della struttura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

