Esplosione durante la notte morto un uomo di 65 anni

Durante la notte a Pescia si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione, che ha causato la morte di un uomo di 65 anni. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. La scena è stata subito messa sotto controllo dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un uomo di 65 anni ha perso la vita a Pescia a seguito dell'esplosione verificatasi all'interno della propria abitazione. La deflagrazione, causata secondo una prima ricostruzione dei fatti da una fuga di gas, si è verificata stamani dopo le 4 nella frazione di Aramo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori, ma il per sessantacinquenne non c'era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, ha raggiunto il luogo dei fatti, parlando di "una vicenda drammatica che ha sconvolto la comunità".