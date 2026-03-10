Un’esplosione ha danneggiato la sinagoga di Liegi in Belgio, causando danni materiali e portando alla chiusura della strada nelle vicinanze. La comunità ebraica locale ha chiesto l’intervento dei militari, anche se non ci sono feriti segnalati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Un’esplosione ha colpito la sinagoga di Liegi nel Belgio, senza feriti ma con danni materiali e chiusura della strada. Il Comitato delle Organizzazioni Ebraiche del Belgio chiede ora l’intervento militare per proteggere le istituzioni ebraiche. L’evento si è verificato nelle prime ore del mattino, poco prima delle quattro, in un momento di quiete che è stato bruscamente interrotto dall’onda d’urto. Le finestre degli edifici opposti sono state ridotte in frammenti, mentre la polizia ha immediatamente eretto un perimetro di sicurezza intorno alla Rue Léon Frédéricq. L’ufficio del procuratore federale ha assunto il comando dell’indagine, definendo preliminarmente l’accaduto come possibile atto terroristico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esplosione a Liegi: la comunità ebraica chiede i militari

