Belgio esplosione vicino a sinagoga a Liegi | indaga la polizia

Nella notte, un’esplosione si è verificata davanti alla sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo e valutare eventuali conseguenze. Al momento non sono state fornite altre informazioni sui danni o eventuali feriti. La zona è stata isolata mentre si svolgono i rilievi.

Un'esplosione si è verificata nella notte davanti alla sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio. Sono stati segnalati danni materiali ma nessun ferito, con la polizia che ha bloccato l'accesso all'edificio mentre indaga sull'accaduto.