Belgio esplosione davanti a sinagoga Liegi | nessun ferito

Questa mattina alle 4, un’esplosione ha interessato il fronte di una sinagoga a Liegi, nel Belgio orientale. L’incidente si è verificato in prossimità della via Rue Léon Frédéricq. Al momento, non risultano feriti né danni gravi associati all’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla situazione.

(Adnkronos) – Un'esplosione si è verificata alle 4 di questa mattina davanti alla sinagoga Rue Léon Frédéricq di Liegi, nel Belgio orientale. Lo rende noto la polizia locale spiegando che l'esplosione non ha causato feriti, ma solo danni materiali. Al momento non sono ancora note le cause della deflagrazione, hanno detto gli agenti che stanno.