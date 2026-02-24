Esplode e crolla una palazzina nel Veronese | un uomo è morto sotto le macerie Tre le persone estratte vive

Una palazzina a Prun, nel Veronese, è crollata improvvisamente, causando la morte di un uomo e il salvataggio di altre tre persone. La causa sembra essere stata un’esplosione che ha indebolito le strutture dell’edificio, portando al suo rapido crollo. I Vigili del Fuoco hanno estratto un corpo senza vita sotto le macerie, mentre gli altri sono stati messi in sicurezza. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Un cadavere è stato estratto dai Vigili del Fuoco sotto le macerie di una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar nel Veronese. L’edificio è crollato a seguito di un’esplosione, che sarebbe stata causata da una bombola di gas. La vittima è un uomo individuato dai soccorritori sotto la massa di detriti. Poco prima erano stati estratti vivi altri due uomini e una donna: sono feriti ma in maniera non grave, e sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. #Verona, estratto dalle macerie purtroppo senza vita il corpo del quarto uomo disperso nel crollo seguito all’esplosione nella palazzina di tre piani a Negrar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

