Esplode e crolla una struttura nel Barese si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina un’esplosione ha fatto crollare una struttura in via Oberdan, ad Adelfia. Le forze di soccorso sono già sul posto e cercano di estrarre eventuali persone sotto le macerie. La zona è stata evacuata e ancora non si conoscono le cause dell’incidente.

Questa mattina un'esplosione è deflagrata in una struttura di Adelfia. Lo stabile si trova in via Oberdan, ed è crollato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sconosciute le conseguenze sugli occupanti dello stabile.

