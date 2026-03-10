È stato pubblicato un nuovo studio che suggerisce come evitare alcune persone potrebbe contribuire a prolungare la vita. La ricerca analizza i comportamenti sociali e il loro impatto sulla longevità, confermando molte ipotesi già avanzate in passato. La notizia ha attirato l’attenzione di chi preferisce mantenere distanze da certi ambienti o individui. La scoperta si basa su dati raccolti in diversi studi precedenti.

Una scoperta recente conferma quello che penso da anni, per questo mi sono rinchiuso in casa e non vedo praticamente nessuno, inconsapevolmente eliminando un fattore di rischio per la salute, e non parlo di fumo o alcol o altre sostanze, perché anche le persone nuocciono alla salute, oh, finalmente c’è una conferma scientifica. Infatti è appena uscita una ricerca che suggerisce che avere nella propria vita persone costantemente conflittuali o stressanti può accelerare l’invecchiamento biologico (e le persone stressanti e conflittuali, tra l’altro, sono in costante aumento, basta guardare i social, ma questo non c’entra con la ricerca). Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha analizzato 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esce un nuovo studio e la scienza mi assolve: evitare certe persone potrebbe allungare la vita

