Celebriamo la vita e la scienza per far stare bene le persone

Da quotidiano.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Caronno Pertusella si è tenuta una manifestazione dedicata alla salute e al benessere. Una healthcare company locale ha presentato nuove idee e progetti innovativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. La giornata ha visto la partecipazione di tanti cittadini e professionisti, tutti interessati a scoprire come la scienza può aiutare a stare meglio.

CARONNO PERTUSELLA (Varese) "Chi siamo? Siamo una healthcare company che celebra la vita abbracciando la scienza con uno spirito entusiasta e ottimista, sviluppando idee pionieristiche che aiutano le persone a migliorare il proprio livello di benessere. La nostra ricerca e lo sviluppo sono volti alla realizzazione di prodotti efficaci e sicuri, adatti alle diverse esigenze prescrittive - siano essi farmaci, prodotti di automedicazione, cosmetici dermatologici e nutrizionali. I nostri canali di comunicazione privilegiati sono l’informazione medico-scientifica a specialisti della pelle e il servizio e la formazione ai farmacisti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

celebriamo la vita e la scienza per far stare bene le persone

© Quotidiano.net - Celebriamo la vita e la scienza per far stare bene le persone

Approfondimenti su Caronno Pertusella

Federica Pellegrini sull'ex fidanzato Filippo Magnini: «Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, ma va bene così. Abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie»

“Noi sopravvissuti al Bataclan ci sentiamo come fratelli. La cosa più dura oggi? Sentire l’obbligo di stare bene e godersi la vita perché non siamo morti”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amish: World's Squarest Teenagers

Video Amish: World's Squarest Teenagers

Ultime notizie su Caronno Pertusella

Argomenti discussi: Celebriamo la vita: a Casal di Principe scuola, istituzioni e chiesa unite contro ogni violenza; Celebriamo la vita e la musica di Roberto Bignoli; Giornata per la Vita Consacrata; La salvezza dell’umano è l’integrazione con la Natura.

celebriamo la vita eCasal di Principe, oltre 500 persone per Celebriamo la Vita: scuola, istituzioni e chiesa unite contro la violenzaCasal di Principe, 26 Gennaio - Celebrare la Vita in tutte le sue forme, affermare il rispetto dell'altro, la tutela di sé e il valore dell'identità ... sciscianonotizie.it

celebriamo la vita eGenova, coi giovani a capire la morte nella letteratura, per imparare a celebrare la vitaTorna, dopo il successo dello scorso anno, Arcipelago lettori la rassegna di Fondazione Edoardo Garrone che propone la lettura come «esperienza condivisa, immersiva e itinerante». Tanti autori - si ... vita.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.