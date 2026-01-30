celebriamo la vita e la scienza per far stare bene le persone

Questa mattina a Caronno Pertusella si è tenuta una manifestazione dedicata alla salute e al benessere. Una healthcare company locale ha presentato nuove idee e progetti innovativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. La giornata ha visto la partecipazione di tanti cittadini e professionisti, tutti interessati a scoprire come la scienza può aiutare a stare meglio.

CARONNO PERTUSELLA (Varese) "Chi siamo? Siamo una healthcare company che celebra la vita abbracciando la scienza con uno spirito entusiasta e ottimista, sviluppando idee pionieristiche che aiutano le persone a migliorare il proprio livello di benessere. La nostra ricerca e lo sviluppo sono volti alla realizzazione di prodotti efficaci e sicuri, adatti alle diverse esigenze prescrittive - siano essi farmaci, prodotti di automedicazione, cosmetici dermatologici e nutrizionali. I nostri canali di comunicazione privilegiati sono l’informazione medico-scientifica a specialisti della pelle e il servizio e la formazione ai farmacisti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

