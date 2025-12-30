Legge di Bilancio la svolta del 2026 per Università e Ricerca | stabilizzazioni PNRR più borse di studio e un nuovo Piano Triennale per la scienza

La Legge di Bilancio 2026 introduce interventi significativi per Università e Ricerca, con risorse aggiuntive per stabilizzare i ricercatori PNRR, ampliamento dei progetti PRIN e investimenti in alloggi a canone calmierato tramite CDP. La misura prevede anche un nuovo Piano Triennale per la scienza, segnando un passo importante verso il rafforzamento del settore nel prossimo triennio.

La Legge di Bilancio 2026 stanzia fondi strutturali per stabilizzare i ricercatori PNRR, aumenta di 150 milioni i progetti PRIN e affida a CDP 599 milioni per alloggi a canone calmierato. Il piano include investimenti tecnologici al Sud, una piattaforma Consip per gli acquisti e finanziamenti mirati per agricoltura genomica, difesa e alta formazione artistica.

Legge di bilancio, quali sono le misure in vigore nel 2026: fisco, pensioni, imprese e bonus casa - Le principali misure della Manovra da 22 miliardi: dalle pensioni all’Irpef, dalle agevolazioni per le imprese alla tassa sui pacchi extra- msn.com

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026? Tutte le novità e il testo definitivo - La Legge di Bilancio è stata approvata dal Parlamento e sarà pubblicata entro domani in Gazzetta Ufficiale. msn.com

A tarda sera, il governo può esultare: la fiducia sulla legge di Bilancio (blindata) passa alla Camera. Ma anche il penultimo giorno prima delle vacanze viene vissuto tra le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia. Il tema è sempre lo stesso: la guerra in Ucraina. La gi - facebook.com facebook

Ieri sera il Governo ha approvato il mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio (n. 138). Un passo che considero di giustizia verso milioni di italiani all’estero. x.com

