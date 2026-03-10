Esame patente a Bologna candidati espongono il petto davanti al pc | denunciati cos' ha scoperto la polizia

Durante l’esame per la patente a Bologna, due giovani pakistani sono stati scoperti mentre cercavano di ingannare, utilizzando auricolari nascosti. La polizia ha individuato l’uso di dispositivi illeciti e ha denunciato i candidati. L’episodio si è verificato in un centro d’esame, dove i candidati si sono presentati con il petto esposto davanti al computer.

Due giovani di origine pakistana sono stati denunciati per tentata truffa aggravata durante l'esame teorico per la patente B presso la Motorizzazione Civile di Bologna. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo che il personale di sorveglianza aveva notato comportamenti sospetti. I candidati utilizzavano apparecchiature elettroniche nascoste per comunicare con l'esterno. La segnalazione e l'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella mattinata del 9 marzo 2026 presso la Motorizzazione Civile in via dell'Industria. Il personale responsabile della...