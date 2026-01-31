Esami di maturità 2026 | calendario ufficiale e prove d’esame pubblicate dal MIUR

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato il calendario ufficiale degli esami di maturità 2026. La prima prova scritta si terrà giovedì 18 giugno alle 8:30. Gli studenti di tutto il paese si preparano a affrontare le prove, con le date già pubblicate e disponibili sul sito del MIUR.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario ufficiale degli esami di Stato per il liceo nel 2026, con la prima prova scritta in programma per giovedì 18 giugno alle ore 8:30. Il giorno successivo, 19 giugno, si svolgerà la seconda prova, specifica per ciascun indirizzo di studio e redatta da commissari esterni. I colloqui orali, invece, inizieranno presumibilmente dal lunedì successivo, in base all’ordine estratto dalle commissioni. L’evento segna l’apertura di una fase cruciale per migliaia di studenti che, dopo anni di studio, si avvicinano al termine del percorso scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le novità per la maturità del 2026.

Il 12 dicembre 2025, su OrizzonteScuola TV, si è discusso del nuovo esame di Maturità 2026, con particolare attenzione alla composizione delle commissioni d’esame.

Maturità 2026, cosa cambia le novità previste dalla riforma

