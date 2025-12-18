Nuovo esame di Maturità 2026 | docenti delle prove scritte faranno parte dei quattro commissari Pillole di Question Time
Il 12 dicembre 2025, su OrizzonteScuola TV, si è discusso del nuovo esame di Maturità 2026, con particolare attenzione alla composizione delle commissioni d’esame. La partecipazione dei docenti delle prove scritte come commissari rappresenta un elemento chiave per garantire un percorso di valutazione più integrato e trasparente. Un approfondimento condotto da Andrea Carlino con Cristina Costarelli, presidente ANP Lazio, ha evidenziato le novità e le sfide di questa innovazione.
Nel question time del 12 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Cristina Costarelli, dirigente scolastica e presidente ANP Lazio, si è affrontato un tema tecnico ma centrale per lo svolgimento delle prove di maturità degli studenti delle classi V della secondaria di II grado: la composizione delle commissioni d’esame, in particolare in relazione alle discipline delle prove scritte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
