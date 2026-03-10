Errore di battitura | 650 euro di sanzioni per

Una famiglia di Mestre ha subito una sanzione di oltre 650 euro a causa di un errore di battitura inserito in un modulo online. L’errore ha portato al pagamento di multe e al riacquisto dell’abbonamento. La situazione ha coinvolto direttamente i membri della famiglia, che hanno dovuto affrontare conseguenze economiche legate a un semplice errore di digitazione.

Un errore di battitura su un modulo online ha costato a una famiglia di Mestre oltre 650 euro in sanzioni e riacquisto dell'abbonamento. La madre, avvocata C.F., annuncia che la questione verrà portata davanti ai tribunali per contestare il verbale emesso dai controllori di Trenitalia. L'incidente si è verificato durante un viaggio regionale tra Padova e Venezia, dove un controllore ha rilevato l'incongruenza anagrafica nel tagliando del figlio diciottenne. Il giovane studente, costretto a rimanere sul treno fino a destinazione invece di scendere a Mestre per un appuntamento dal dentista, ha subito due sanzioni separate: una da 270 euro e un'altra da quasi 500 euro, oltre al costo per rifare l'abbonamento invalido.