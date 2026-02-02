Milano-Cortina da Fs investimenti infrastrutturali per 650 milioni di euro

Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato un investimento di quasi 650 milioni di euro per migliorare le infrastrutture tra Milano e Cortina. Dei fondi, 120 milioni arrivano dal governo, destinati a rinnovare dieci stazioni nelle zone olimpiche di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Il progetto punta a rendere più agevoli gli spostamenti in vista delle Olimpiadi invernali.

Un investimento complessivo di quasi 650 milioni di euro, di cui 120 cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con interventi di riqualificazione in dieci stazioni situate nelle principali aree olimpiche di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Sono questi alcuni dei principali interventi del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si apriranno ufficialmente il 6 febbraio e durante le quali si prevedono flussi "superiori ai 100mila passeggeri". Un impegno - spiega Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer gruppo Fs Italiane - durante un sopralluogo con i giornalisti nei territori interessati - che ha un duplice obiettivo.

