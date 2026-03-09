23enne in scooter | 20g di erba e 650 euro sequestrati

Un ragazzo di 23 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava uno scooter in piazza Rosolino Pilo. Durante il controllo, sono stati trovati 20 grammi di erba e 650 euro in contanti. Successivamente, il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. La sua residenza è a Pedara.

Un giovane di 23 anni, residente a Pedara, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato fermato mentre guidava uno scooter in piazza Rosolino Pilo. Durante i controlli notturni nel centro cittadino, i militari hanno sequestrato oltre 20 grammi di marijuana suddivisi in 8 dosi e 650 euro in contanti, presumibilmente il frutto dell’attività illecita. L’operazione si è svolta nelle ore buie del lunedì 9 marzo 2026, quando la sorveglianza sul territorio ha permesso di identificare comportamenti sospetti. Il soggetto, pur non essendo un noto criminale, mostrava segni evidenti di nervosità mentre attraversava lo spazio pubblico, scostando lo sguardo e controllando l’ambiente circostante per verificare la propria incolumità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

